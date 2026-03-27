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Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana

La artista fue homenajeada en los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles, consolidando más de 20 años de evolución, reinvención y conexión con el público

Marzo 26, 2026 • 
Tania Franco
Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana

(Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de los iHeartRadio Music Awards 2026 al recibir el Innovator Award, un reconocimiento que celebra no solo su trayectoria, sino su capacidad de transformar la industria musical a lo largo de más de dos décadas.

La ceremonia, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, marcó un momento clave en su carrera. Sobre el escenario, Cyrus se mostró visiblemente emocionada al recibir el galardón, reflejo de una evolución artística que ha sabido adaptarse a distintas etapas sin perder autenticidad.

Hannah Montana me inspiró muchísimo en mi propia carrera… crear arte que llegue al corazón de personas que quizá nunca conozca me da una alegría profundamente significativa. Esto realmente es la vida.
Miley Cyrus.

Durante su discurso, la cantante recordó los inicios de su carrera y cómo estos marcaron el rumbo de su identidad artística, destacando la importancia de crear música que llegue a personas de todo el mundo. Con el regreso fresco de Hanna Montana a Disney Plus por sus 20 años de aniversario, la actriz no pudo evitar mencionarla.

miley cyrus Hannah Montana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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