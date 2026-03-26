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Mujer que tiroteó la mansión de Rihanna se declaró no culpable

La mujer originaria de Florida, enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez más de agresión con arma semiautomática y tres cargos de disparos contra una vivienda

Marzo 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Luego de haber disparado en repetidas ocasiones a la mansión de Rihanna, mientras la cantante, su esposo y sus hijos se encontraban dentro, se declaró no culpable de los delitos que se le acusan, en una corte de Los Ángeles.

Ivanna Ortiz de 35 años, fue detenida en un vecindario cercano a la residencia de la artista luego de huir del lugar tras el tiroteo que ocurrió el domingo 8 de marzo, cuando se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Inicialmente se le fijó una fianza de 10 millones de dólares, pero después fue rebajada a 1.875.000. Su abogado pidió hoy al tribunal que rebaje esta cantidad, pero la Fiscalía de Los Ángeles se opuso alegando que existe riesgo de fuga ya que ha sido arrestada previamente.

Además, la Fiscalía advirtió sobre lo peligrosa que es, ya que disparó 20 proyectiles con un fusil tipo AR. De ser encontrada culpable de todos los cargos que se le imputan, enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua. La nueva audiencia del caso fue fijada para el próximo 8 de abril.

Rihanna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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