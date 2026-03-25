Karol G cumplió uno de sus grandes sueños junto a Alicia Keys

Karol G y Alicia Keys protagonizaron un emotivo dueto tras bambalinas cantando “Try Sleeping with a Broken Heart”, una canción lanzada por Alicia en 2009, parte de su álbum The Element of Freedom; emocionada y agradecida compartió el momento en redes sociales que en cuestión de minutos se volvió viral.

La colombiana expresó su admiración por una de las cantantes que más la inspira, demostrando que los sueños sí se cumplen; el momento conmovió a sus fans y a los seguidores de ambas.

Esto ocurrió durante la gala benéfica Con Cora Land, organizada por la Fundación Con Cora, la cual impulsa proyectos enfocados en empoderar a las mujeres y comunidades más vulnerables en Latioamérica, de la cual Karol G es fundadora. El evento celebrado en el Vizcaya Museum and Gardens en Miami, reunió a grandes figuras del entretenimiento.

Cabe recordar que en 2010, la cantante compartió un video donde aparece interpretando ese mismo tema, cuando tenía 19 años y soñaba con convertirse en la estrella que es hoy. “Me he preparado toda mi vida para esto”, escribió la colombiana.

Por su parte, Alicia Keys dijo, “cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, fue tan dulce”.

