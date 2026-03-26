Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”

Rosalía vivió un momento crítico durante su concierto en Milán, donde se vio obligada a cancelar la presentación tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria. La artista, visiblemente afectada, salió al escenario e intentó continuar el show, pero su estado físico no le permitió seguir adelante.

Tuve una fuerte intoxicación alimentaria y he tratado de aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Rosalía.

Durante el concierto, la cantante explicó directamente al público lo que estaba ocurriendo. A pesar de su esfuerzo por continuar, confesó que su condición empeoraba. Rosalía también expresó el dolor físico que estaba experimentando y la dificultad de mantenerse en pie. Aunque aseguró que intentaría seguir, fue clara con sus fans sobre la posibilidad de detener el espectáculo.

Estoy vomitando allá afuera y de verdad quiero dar el mejor show; estoy en el suelo haciendo todo lo que puedo. Voy a intentar seguir, pero quizá en algún momento tenga que parar. Rosalía.

El momento generó preocupación entre sus seguidores, quienes reconocieron el esfuerzo de la artista por continuar a pesar de su estado. La cancelación, lejos de generar molestia, dejó ver el nivel de compromiso de Rosalía con su público, incluso en medio de una situación de salud complicada.