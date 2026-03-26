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Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”

La cantante española intentó continuar el show, pero una fuerte intoxicación alimentaria la obligó a detener la presentación ante sus fans antes de cumplir una hora cantando

Marzo 25, 2026 • 
Tania Franco
Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”

Getty Images.

Rosalía vivió un momento crítico durante su concierto en Milán, donde se vio obligada a cancelar la presentación tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria. La artista, visiblemente afectada, salió al escenario e intentó continuar el show, pero su estado físico no le permitió seguir adelante.

Tuve una fuerte intoxicación alimentaria y he tratado de aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal.
Rosalía.

Durante el concierto, la cantante explicó directamente al público lo que estaba ocurriendo. A pesar de su esfuerzo por continuar, confesó que su condición empeoraba. Rosalía también expresó el dolor físico que estaba experimentando y la dificultad de mantenerse en pie. Aunque aseguró que intentaría seguir, fue clara con sus fans sobre la posibilidad de detener el espectáculo.

Estoy vomitando allá afuera y de verdad quiero dar el mejor show; estoy en el suelo haciendo todo lo que puedo. Voy a intentar seguir, pero quizá en algún momento tenga que parar.
Rosalía.

El momento generó preocupación entre sus seguidores, quienes reconocieron el esfuerzo de la artista por continuar a pesar de su estado. La cancelación, lejos de generar molestia, dejó ver el nivel de compromiso de Rosalía con su público, incluso en medio de una situación de salud complicada.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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