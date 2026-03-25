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El gesto de Ester Expósito que fortalece los rumores de romance con Kylian Mbappé

La actriz asistió al estadio Santiago Bernabéu para apoyar al futbolista durante el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid

Marzo 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

La aparición de la actriz Ester Expósito reaviva los rumores de que entre ella y el futbolista existe algo más que amistad. Cabe recordar que hace unas semanas fueron captados en París, donde habrían compartido tiempo juntos.

Como era de esperarse la presencia de Ester en el palco del estadio no pasó desapercibida. Llegó acompañada de su amigo, el también actor Sergio Momo, con quien disfrutó de uno de los partidos más esperados de la temporada en el que jugó Kylian.

Lo que más llamó la atención fue que la actriz estuvo en uno de los lugares asociados al entorno del futbolista, el mismo desde el que el delantero ha seguido los partidos del equipo durante su reciente lesión.

El primer acercamiento entre ambos había surgido gracias a las redes sociales. El futbolista, quien es admirador de la actriz, habría dado el primer paso para contactarla por medio de un amigo en común. Sus primeros encuentros habrían sido en Madrid, a finales de febrero, sin embargo, fueron captados por la prensa a su salida de Le Royal Monceau, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, donde pasaron un fin de semana.

Ester Expósito Mbappé
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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