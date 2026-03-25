Kylie Jenner y Timothée Chalamet planean casarse y formar una familia

La modelo Kylie Jenner y el actor estarían por iniciar una nueva etapa, de acuerdo con una fuente cercana, ambos están “muy comprometidos el uno con el otro” y “mantienen una relación estable, basada en la comunicación y el entendimiento”, por lo que estarían comenzando a hablar sobre construir un futuro juntos: casarse y tener hijos.

Según dijo la fuente a Us Weekly, Kylie y Timothée han tenido conversaciones sinceras sobre lo que quieren más adelante, un paso que deja claro que su relación va muy en serio y que desean estar juntos para siempre.

Esta revelación surge después de que el actor hizo público su amor por su novia durante la pasada entrega de los Critics Choice Awards. “Tuvieron muchas conversaciones sinceras sobre su futuro y lo que ambos quieren. No tienen prisa por casarse, pero están completamente en la misma sintonía e incluso han considerado comprometerse este año”, añadió la fuente.

Además, Kylie estaría lista para volver a ser madre junto a su actual pareja. Cabe recordar que ya es mamá de Stormi de 8 años y Aire de 4, fruto de su relación pasada con Travis Scott.

“Kylie tiene muchas ganas de tener otro bebé y ha dejado claro que no cree que necesite estar casada para ello. Ambos están de acuerdo en que quieren tener un hijo juntos. Timothée nunca había pensado en formar una familia hasta que conoció a Kylie”, dijo la fuente al respecto de sus planes familiares.

Cabe mencionar que ambos viven juntos en Los Ángeles desde hace más de un año, lo que ha fortalecido su relación. Otra fuente cercana señaló a Page Six, que su vínculo es tan sólido que es “como si ya estuvieran prácticamente casados”.

“Están obsesionados el uno con el otro y siempre están juntos”, dijo el informante.