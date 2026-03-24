Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo por su físico

El actor confesó que el odio en redes por su apariencia y tras su ruptura con la cantante lo ha llevado a aislarse

Marzo 24, 2026 • 
Tania Franco
Barry Keoghan, ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo

Getty Images - (Photo by Kevin Mazur/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Barry Keoghan volvió a encender la conversación sobre los límites del odio en internet. El actor irlandés, conocido también por haber sido pareja de Sabrina Carpenter —aproximadamente un año, desde el 2023— habló recientemente del acoso digital que ha sufrido desde su ruptura con la cantante y reveló que los ataques sobre su apariencia física lo han afectado al grado de no querer salir de casa ni exponerse públicamente.

Ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo por su físico

Getty Images: (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Barry Keoghan denuncia el impacto del odio en redes

De acuerdo con lo publicado por algunos medios como People, Barry Keoghan explicó que ha recibido una gran cantidad de comentarios hirientes sobre cómo luce, algo que comenzó a afectar no solo su vida personal, sino también su trabajo. El actor admitió que ese nivel de hostilidad digital lo ha hecho retraerse, evitar apariciones públicas y sentir que el problema ya está alcanzando una dimensión mucho más seria.

Barry Keoghan, ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo

Getty Images. ( (Photo by Kevin Mazur)

El tema tomó todavía más fuerza porque el propio actor vinculó esta etapa con el periodo posterior a su ruptura con Sabrina Carpenter, una separación que ya había estado rodeada de especulación y acoso en redes desde 2024. En ese momento, Barry incluso desactivó su cuenta de Instagram y denunció que la situación había escalado hasta afectar también a su familia. Más allá del contexto sentimental, su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo el bullying digital puede impactar de forma real la salud emocional, la vida cotidiana y hasta la carrera de una figura pública.

Barry Keoghan Sabrina Carpenter Bullying
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
WhatsApp Image 2026-03-23 at 2.37.59 PM (1).jpeg
Entretenimiento
Nicole Kidman estaría estrenando romance con Simón Baker
Marzo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-el-dueño-de-only-fans.jpeg
Entretenimiento
Falleció Leonid Radvinsky, el millonario dueño de esta plataforma
Marzo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
olivia rodrigo.jpg
Entretenimiento
“Creo que ella es genial": Olivia Rodrigo aclara la tensión con Sabrina Carpenter
Marzo 23, 2026
 · 
Tania Franco
shakira.jpeg
Entretenimiento
Shakira celebró un logro profesional como empresaria rodeada de amigas
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las 5 lecciones que nos dejó el final de Como agua para chocolate
Entretenimiento
Las 5 lecciones que nos dejó el final de “Como agua para chocolate”
La serie cerró su segunda temporada con un desenlace marcado por el amor, la libertad y la ruptura de tradiciones que condenaron a varias mujeres a la infelicidad.
Marzo 22, 2026
 · 
Tania Franco
angelica vale
Entretenimiento
Angélica Vale hace una nueva confesión de su ex esposo Otto Padón
Tras 14 años, la actriz y el padre de sus hijos emprendieron caminos separados
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-henry.jpeg
Entretenimiento
Eiza González protagonizará In the Grey junto a Henry Cavill
La actriz continúa consolidando su carrera en Hollywood al sumarse como protagonista de la próxima película, donde compartirá créditos con el actor británico Henry Cavill
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijastro-salma-hayekjpeg
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica François Pinault, hijastro de Salma Hayek
Uno de los hijos del esposo de la actriz, pertenece a una de las familias más influyentes del mundo empresarial en Francia
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez