Ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo por su físico

Barry Keoghan volvió a encender la conversación sobre los límites del odio en internet. El actor irlandés, conocido también por haber sido pareja de Sabrina Carpenter —aproximadamente un año, desde el 2023— habló recientemente del acoso digital que ha sufrido desde su ruptura con la cantante y reveló que los ataques sobre su apariencia física lo han afectado al grado de no querer salir de casa ni exponerse públicamente.

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Barry Keoghan denuncia el impacto del odio en redes

De acuerdo con lo publicado por algunos medios como People, Barry Keoghan explicó que ha recibido una gran cantidad de comentarios hirientes sobre cómo luce, algo que comenzó a afectar no solo su vida personal, sino también su trabajo. El actor admitió que ese nivel de hostilidad digital lo ha hecho retraerse, evitar apariciones públicas y sentir que el problema ya está alcanzando una dimensión mucho más seria.

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El tema tomó todavía más fuerza porque el propio actor vinculó esta etapa con el periodo posterior a su ruptura con Sabrina Carpenter, una separación que ya había estado rodeada de especulación y acoso en redes desde 2024. En ese momento, Barry incluso desactivó su cuenta de Instagram y denunció que la situación había escalado hasta afectar también a su familia. Más allá del contexto sentimental, su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo el bullying digital puede impactar de forma real la salud emocional, la vida cotidiana y hasta la carrera de una figura pública.