Barry Keoghan
Entretenimiento
Barry Keoghan se transforma en Ringo Starr, te sorprenderá cómo luce
El actor irlandés debutó un corte de pelo icónico de los años 60 en Londres, poniéndose en la piel del legendario baterista mientras se prepara para la ambiciosa serie de películas sobre la banda británica dirigida por Sam Mendes
Febrero 04, 2026
·
Vanessa Villalba Alcocer