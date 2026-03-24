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Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en Tokio

Previo al inicio del Gran Premio de Japón, el piloto y la socialité reavivan los rumores de romance

Marzo 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Kim Kardashian

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La socialité estadounidense Kim Kardashian y el piloto británico Lewis Hamilton volvieron a acaparar la atención mediática tras ser captados juntos en los días previos al Gran Premio de Japón. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a la empresaria y al piloto de la Fórmula 1 compartiendo un momento relajado, lo que reavivó los rumores de que entre ellos existe algo más que amistad.

Ambas celebridades coincidieron en Japón por motivos profesionales, ya que Hamilton se prepara para una de las carreras más esperadas del calendario de la Fórmula 1, mientras que Kardashian se encuentra en el país por compromisos relacionados con sus negocios y apariciones públicas. Sin embargo, su encuentro fuera de agenda fue lo que realmente llamó la atención de fanáticos y medios.

No es la primera vez que se les vincula, pues en ocasiones anteriores han coincidido en eventos como en el Super Bowl, donde incluso fueron captados dándose un beso. Aunque ninguno de los dos ha confirmando su romance de manera oficial.

Mientras tanto, el enfoque deportivo sigue en Hamilton, quien buscará destacar en el circuito japonés en una temporada clave para su carrera. Por su parte, Kardashian continúa expandiendo su presencia global, demostrando que, incluso en medio de agendas apretadas, su vida personal sigue siendo objeto de atención internacional.

Kim Kardashian Lewis Hamilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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