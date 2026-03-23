Nicole Kidman estaría estrenando romance con Simón Baker

Diversos medios internacionales han comenzado a especular sobre la cercanía entre ambas estrellas, quienes recientemente coincidieron en la nueva serie de suspenso “Scarpetta”. Aunque ninguno ha confirmado la relación, las versiones han despertado gran interés.

Según fuentes cercanas, la conexión entre Kidman y Baker habría surgido de manera natural, impulsada por intereses en común y una larga trayectoria compartida dentro del entretenimiento australiano e internacional. Ambos actores, reconocidos por su talento y carisma, han mantenido carreras sólidas en cine y televisión, lo que habría fortalecido su vínculo en los últimos meses.

Los rumores comenzaron luego de un gesto entre ambos durante la premiere, que llamó la atención por la posibilidad de que exista un posible romance. Durante el evento, y tras posar por separado en la alfombra, lo actores se reunieron para las fotos grupales y en ese momento, se mostraron muy sonrientes y tomados de la mano, un detalle que no pasó desapercibido.

Una fuente dijo a The Sun, “la cercanía entre Nicole y Simon es sin duda el tema de conversación del momento. Son increíbles juntos en pantalla y cuando los ves en la vida real, queda claro que esa química no es fingida. En la fiesta posterior, permanecieron juntos toda la noche y estuvieron inmersos en una conversación”.

Cabe recordar que Nicole se separó de Keith a finales del año pasado, mientras que Simon se divorció en 2021 de Rebecca Rigg.

En la serie de Prime Video, Nicole Kidman interpreta a una patóloga forense que investiga una serie de asesinatos, y Simon es su esposo. Esta es la segunda vez que trabajan juntos, ya que en 2022 interpretaron a un matrimonio en la serie Roar.