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Lisa Kudrow explica por qué nunca quiso alejarse de Phoebe Buffay en “Friends”

La actriz aseguró que jamás sintió rechazo hacia la serie ni hacia su personaje más icónico, porque esa etapa marcó de forma decisiva su vida y su carrera.

Marzo 21, 2026 • 
Tania Franco
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Getty Images

Lisa Kudrow habló sobre la relación que mantiene con Friends y con Phoebe Buffay, uno de los personajes más recordados de la televisión. La actriz explicó que nunca sintió la necesidad de rechazar esa etapa ni de apartarse del papel que la llevó a conectar con millones de personas en todo el mundo.

Porque Friends me lo dio todo. Así fue. Me encantó ser Phoebe. Me encantó toda la experiencia. Y no necesito alejarme de eso.
Lisa Kudrow.

Lejos de verlo como una carga, Kudrow recordó esa experiencia como una parte fundamental de su vida profesional. Para ella, la serie representó una etapa profundamente valiosa y feliz, por lo que jamás buscó desprenderse de ella para reafirmarse como actriz en otros proyectos.

Friends-los-mejores-cameos-de-la-serie

Getty Images/Getty Images

También dejó claro que, aunque participó en películas independientes y dio vida a personajes distintos, no le molesta que gran parte del público la siga identificando principalmente por Friends. Al contrario, considera natural que ese trabajo siga siendo el más asociado a su imagen.

Episodio de Friends - Chandler y Mónica

Getty Images/Getty Images

Con sus palabras, Lisa Kudrow reafirma que Phoebe Buffay no fue un papel del que quisiera escapar, sino un personaje al que sigue recordando con cariño, gratitud y total tranquilidad.

Friends
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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