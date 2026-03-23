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¿Quién es Yare Santana? La mujer que conquistó el corazón de Diego Klein

La actriz cubana ha ganado terreno en la televisión y el streaming, mientras su relación con Diego Klein la ha puesto todavía más en el radar

Marzo 23, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Yare Santana? La mujer que conquistó el corazón de Diego Klein

Instagram: Yare Santana.

Yare Santana es una actriz cubana que ha construido su carrera en México entre series, telenovelas y proyectos de streaming. En los últimos meses, su nombre ha llamado especialmente la atención por su relación con Diego Klein, quien incluso ha hablado públicamente de la estabilidad de su romance en medio de rumores y especulaciones mediáticas.

La actriz ha sido identificada por títulos como Se rentan cuartos, Mujeres Asesinas, Como caído del cielo y Y llegaron de noche, además de otros trabajos en televisión que han fortalecido su presencia en la industria. Su perfil profesional también la ubica como una intérprete que ha sabido moverse entre comedia, drama y formatos más comerciales.

¿Quién es Yare Santana? La mujer que conquistó el corazón de Diego Klein

Instagram: Yare Santana.

Sobre su vida personal, Yare Santana confirmó en 2025 que mantenía una relación con Diego Klein, y en 2026 volvió a dar de qué hablar al compartir detalles del inicio de su romance. De acuerdo con Las Estrellas, la actriz habló de esta historia en un encuentro con la prensa, mientras que algunos medios reportaron previamente escapadas románticas y la forma en que ambos enfrentaron rumores alrededor del actor.

¿Quién es Yare Santana? La mujer que conquistó el corazón de Diego Klein

Instagram: Yare Santana.

Con una carrera en crecimiento y una historia de amor que ha despertado curiosidad, Yare Santana se ha convertido en uno de los nombres que más interés generan entre quienes siguen de cerca la vida de Diego Klein y las nuevas figuras del entretenimiento hispano.

Diego Klein
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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