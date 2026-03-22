Anna Kournikova revela públicamente el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias

Aunque la pareja ha sido muy reservada con su vida privada, esta vez decidieron compartir el especial detalle del nombre de su cuarto hijo en redes sociales, generando entusiasmo entre sus fans. Según la publicación, el bebé lleva un nombre que combina tradición y significado familiar, lo que ha despertado curiosidad y ternura entre los seguidores de ambos.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias han construido una relación sólida a lo largo de más de dos décadas, manteniendo un perfil bajo pese a su fama internacional. Con la llegada de su cuarto hijo, la familia numerosa continúa creciendo en un entorno de discreción, lejos de los reflectores mediáticos.

El bebé que lleva por nombre Romeo, nació el 17 de diciembre del año pasado, se convirtió en el cuarto hijo de la pareja, junto a sus hermanos Lucy, Nicholas y Mary.

Hace unos días, compartieron una foto donde aparecen los niños junto a su hermanito, el nuevo integrante de la familia que este 2026 cumplirá su primer año de vida.

En las fotos compartidas se puede ver el físico del bebé, que tiene un gran parecido a su padre.