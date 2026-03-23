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Arte y Cultura

Sadie Sink conmueve en “Romeo y Julieta” junto a Noah Jupe en el teatro

La actriz de “Stranger Things” conquista Londres con su segunda función de la obra, una nueva versión dirigida por Robert Icke

Marzo 23, 2026 • 
Tania Franco
Sadie Sink conmueve en "Romeo y Julieta" junto a Noah Jupe en Londres

Iona Wolff/BAFTA via Getty Images

Antes de conquistar en “Stranger Things”, Sadie Sink comenzó su camino en el teatro desde muy pequeña. Su debut en Broadway llegó con “Annie”, producción en la que primero fue cover y después asumió el papel principal, y más tarde formó parte de varias obras más, reafirmando su vínculo con el teatro.

Sadie Sink conmueve en "Romeo y Julieta" junto a Noah Jupe en el teatro

Instagram: Sadie Sink.

La nueva versión de Romeo y Julieta ha despertado gran expectativa desde que se anunció a Sadie Sink como Julieta y a Noah Jupe como Romeo. Ambos llegan al escenario londinense después de consolidarse en cine y televisión, lo que ha convertido esta producción en uno de los estrenos teatrales más llamativos del año. La obra se presenta en el Harold Pinter Theatre como una temporada limitada bajo la dirección de Robert Icke.

La producción tiene una duración oficial de 2 horas con 55 minutos con intermedio. La temporada arrancó en marzo de 2026 y finaliza el 6 de junio de este año.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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