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Gershwin, la vida en azul regresa a CDMX: Alondra de la Parra revive la época dorada del jazz

Abril 01, 2026 • 
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Uno de los espectáculos multidisciplinarios más innovadores de los últimos años regresa a la Ciudad de México, nos referimos a Gershwin, la vida en azul. Con una nueva temporada en el Teatro Esperanza Iris, del 29 de abril al 3 de mayo de 2026, el legado de George Gershwin cobrará vida durante varios días llenos de magia.

Creado y dirigido por Alondra de la Parra, y con la complicidad e impulso de GNP Seguros, este espectáculo sumerge al público en un universo donde la música sinfónica, el jazz, la danza y el arte multimedia dialogan en tiempo real para recrear la energía creativa de Nueva York y París en las décadas de 1920 y 1930.

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UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO

Desde el inicio, la experiencia es sensorial. Con más de 80 artistas en escena, la producción integra una orquesta sinfónica y solistas internacionales —entre ellos el pianista Thomas Enhco, el bailarín y actor Robbie Fairchild, la bailarina y cantante Sara Esty —junto a grandes artistas invitados que construyen un recorrido emocional por las obras más emblemáticas de Gershwin.

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UN ESPECTÁCULO QUE NO TE PUEDES PERDER

Piezas como Rhapsody in Blue (una de las obras más emblemáticas escritas por Gershwin), An American in Paris, I Got Rhythm y Embraceable You se despliegan creando paisajes urbanos y atmósferas que evocan la época conocida como “los años locos”.

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Este proyecto artístico es impulsado por GNP Seguros, con la firme convicción de crear espacios donde el arte, la música y la cultura se manifiesten de una manera única, y se fortalezca la difusión y apreciación de contenido cultural de alta calidad en nuestro país. Un evento sin precedentes que sigue transmitiendo un mensaje de celebración por la vida, de que Vivir es increíble.

TEMPORADA 2026

● Ciudad de México — Teatro Esperanza Iris

○ 29 de abril, 8:00 pm

○ 30 de abril, 8:00 pm

○ 1 de mayo, 6:00 y 8:30 pm

○ 2 de mayo, 6:00 y 8:30 pm

○ 3 de mayo, 12:00 y 4:00 pm

Los boletos ya se encuentran disponibles en taquilla y en Eticket. Para más información consulta la página https://www.gershwinlavidaenazul.com/

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