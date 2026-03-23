Baywatch regresa y las primeras fotos ya están dando de qué hablar

Baywatch está oficialmente de vuelta, y sus nuevas fotos de rodaje ya empezaron a hacer ruido. Las primeras imágenes del reboot muestran a Noah Beck, Shay Mitchell, Hassie Harrison y Stephen Amell grabando en Venice Beach, California, con la clásica estética de salvavidas que convirtió a la serie original en un fenómeno de la televisión. La nueva versión empezó producción el 16 de marzo de 2026 y formará parte de la temporada 2026-27 de Fox.

MEGA/GC Images

Entre carreras sobre la arena, escenas en el agua y los icónicos trajes rojos, el regreso de Baywatch apuesta por mezclar nostalgia noventera con una nueva generación de rostros virales y televisivos.

MEGA/GC Images

Stephen Amell lidera el proyecto como Hobie Buchannon, mientras Noah Beck y Shay Mitchell encabezan algunas de las imágenes más comentadas del set. Originales como David Chokachi también regresan al universo de la serie, ahora en una versión renovada.

MEGA/GC Images

Las fotos más recientes del 18 de marzo muestran al elenco en plena acción en Venice Beach, reforzando la promesa de que el reboot mantendrá el ADN visual que hizo famosa a la franquicia: playa, drama, rescates y mucho impacto visual. Con eso, Baywatch ya perfila uno de los regresos televisivos más comentados del año.