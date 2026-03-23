Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Baywatch regresa y las primeras fotos ya están dando de qué hablar

El revival ya arrancó grabaciones en Venice Beach y las primeras imágenes del elenco corriendo en la arena con los icónicos trajes rojos ya desataron la nostalgia

Marzo 23, 2026 • 
Tania Franco
Las nuevas fotos del regreso de Baywatch incendian las redes

MEGA/GC Images

Baywatch está oficialmente de vuelta, y sus nuevas fotos de rodaje ya empezaron a hacer ruido. Las primeras imágenes del reboot muestran a Noah Beck, Shay Mitchell, Hassie Harrison y Stephen Amell grabando en Venice Beach, California, con la clásica estética de salvavidas que convirtió a la serie original en un fenómeno de la televisión. La nueva versión empezó producción el 16 de marzo de 2026 y formará parte de la temporada 2026-27 de Fox.

Las nuevas fotos del regreso de Baywatch incendian las redes - Noah Beck, Shay Mitchell, Hassie Harrison y Stephen Amell

MEGA/GC Images

Entre carreras sobre la arena, escenas en el agua y los icónicos trajes rojos, el regreso de Baywatch apuesta por mezclar nostalgia noventera con una nueva generación de rostros virales y televisivos.

Las nuevas fotos del regreso de Baywatch incendian las redes - Hassie Harrison

MEGA/GC Images

Stephen Amell lidera el proyecto como Hobie Buchannon, mientras Noah Beck y Shay Mitchell encabezan algunas de las imágenes más comentadas del set. Originales como David Chokachi también regresan al universo de la serie, ahora en una versión renovada.

Las nuevas fotos del regreso de Baywatch incendian las redes - Noah Beck, Shay Mitchell, Hassie Harrison y Stephen Amell

MEGA/GC Images

Las fotos más recientes del 18 de marzo muestran al elenco en plena acción en Venice Beach, reforzando la promesa de que el reboot mantendrá el ADN visual que hizo famosa a la franquicia: playa, drama, rescates y mucho impacto visual. Con eso, Baywatch ya perfila uno de los regresos televisivos más comentados del año.

Los Ángeles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
shakira.jpeg
Entretenimiento
Shakira celebró un logro profesional como empresaria rodeada de amigas
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las 5 lecciones que nos dejó el final de Como agua para chocolate
Entretenimiento
Las 5 lecciones que nos dejó el final de “Como agua para chocolate”
Marzo 22, 2026
 · 
Tania Franco
angelica vale
Entretenimiento
Angélica Vale hace una nueva confesión de su ex esposo Otto Padón
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-henry.jpeg
Entretenimiento
Eiza González protagonizará In the Grey junto a Henry Cavill
Marzo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-mia-rubin-desea-embarazo.jpg
Entretenimiento
Mía Rubín se pronuncia sobre las nuevas parejas de sus papás
La joven habló de cómo vive esta nueva etapa en su familia tras el divorcio de sus padres
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
enrique-iglesias-anna-kournikova-cuarto-hijo.jpg
Entretenimiento
Anna Kournikova revela públicamente el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias
La extenista rusa sorprendió a sus seguidores con esta feliz noticia
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
friends.jpg
Entretenimiento
Lisa Kudrow explica por qué nunca quiso alejarse de Phoebe Buffay en “Friends”
La actriz aseguró que jamás sintió rechazo hacia la serie ni hacia su personaje más icónico, porque esa etapa marcó de forma decisiva su vida y su carrera.
Marzo 21, 2026
 · 
Tania Franco
karla-sofia-carlos-gascon-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Quién era antes Karla Sofía Gascón? Sus 6 películas y series más famosas antes de ser mujer
La protagonista de “Emilia Pérez” ya había construido una sólida carrera actoral antes de su transición
Enero 26, 2025
 · 
Laura Reyes