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Shakira celebró un logro profesional como empresaria rodeada de amigas

La cantante colombiana volvió a acaparar reflectores, esta vez en Miami, al celebrar un exclusivo evento para presentar ISIMA, su nueva marca

Marzo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Shakira reunió a varias figuras del entretenimiento y la moda, entre ellas Nadia Ferreira y Lele Pons, quienes compartieron momentos cercanos con la cantante colombiana, evidenciando la sólida red de amistades que ha construido en la industria.

Durante el evento, Shakira se mostró relajada y sonriente, interactuando con sus invitadas y agradeciendo el apoyo a este nuevo proyecto empresarial, ISIMA, que ha generado gran expectativa, representa una nueva faceta en la carrera de la artista, quien continúa expandiendo su influencia más allá de la música.

La noche estuvo marcada por la presencia de influencers, celebridades y figuras clave del mundo del entretenimiento, consolidando el lanzamiento como uno de los eventos sociales más comentados de la temporada en Miami.

La presentación de ISIMA se llevó a cabo en un entorno cuidadosamente diseñado para reflejar la identidad de la marca, con una estética moderna y sofisticada.

En evento en Miami fue una reunión promocional y social para impulsar su marca, pero también funcionó como un encuentro exclusivo entre celebridades latinas. Su firma es de cuidado capilar, enfocada en el cuidado del cabello, especialmente texturas latinas, incluye productos como shampoos, acondicionariores, mascarillas, aceites y tratamientos.

La propia artista ha explicado que la marca nace de su experiencia personal con su cabello y de la necesidad de productos que realmente funcionen.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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