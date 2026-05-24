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Shakira reúne a estrellas del futbol en el video musical de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial

La cantante colombiana volvió a encender la fiebre mundialista con el estreno del videoclip de “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que reunió a figuras del futbol internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Mayo 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El video fue lanzado este sábado y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por la presencia de grandes estrellas del deporte y los guiños hacia México, uno de los países anfitriones del torneo.

La producción musical también destaca por incluir al delantero mexicano Santiago Giménez, quien tiene una aparición especial dentro del videoclip y se convirtió en uno de los jugadores más comentados por los aficionados mexicanos.

“Dai Dai”, es interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy y busca repetir el impacto global que tuvo “Waka Waka”, durante el Mundial de Sudáfrica 2010. La canción mezcla ritmos latinos y africanos con un mensaje de unión y celebración futbolera, mientras que el videoclip incorpora referencias visuales a las sedes del Mundial 2026, incluyendo una escena en la que Shakira aparece bailando sobre el Ángel de la Independencia en Ciudad de México.

Además de los futbolistas actuales, el video incluye homenajes a leyendas del balompie como Pelé y Diego Armando Maradona, reforzando el carácter histórico y emocional de la producción. En redes sociales, Shakira agradeció públicamente a todos los jugadores que participaron en el proyecto y confirmó que parte de las ganancias del tema serán destinadas a programas educativos impulsados por la FIFA y organizaciones benéficas.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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