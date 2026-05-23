“Un respiro y todo termina": Niall Horan lanza “End of an Era”, la emotiva canción inspirada en Liam Payne

Niall Horan sorprendió a sus fans con el estreno de “End of an Era”, un tema profundamente emocional inspirado en la muerte de Liam Payne, su amigo y excompañero de One Direction. La canción forma parte de su próximo álbum Dinner Party, que llegará el próximo 5 de junio y que hoy apenas ha liberado 3 sencillos.

Teníamos demasiado, recuerdo cómo se sentía. El tiempo pasó tan rápido que no pude despedirme de ti. Niall Horan

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El sencillo aborda el duelo, la nostalgia y el impacto de perder a alguien cercano. En la letra, Horan recuerda los años compartidos con Payne, reflejando el dolor de una despedida inesperada.

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En entrevistas recientes, el cantante confesó que escribió el tema mientras atravesaba el proceso de duelo tras la muerte de Payne en octubre de 2024. Incluso reveló que tuvo que reescribir varias veces la canción hasta encontrar el verdadero significado emocional detrás de ella.

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Horan también explicó que “End of an Era” nació originalmente como una reflexión sobre el paso del tiempo y el cierre de etapas, pero terminó transformándose en un homenaje a Liam Payne y a la historia que compartieron juntos dentro de One Direction.