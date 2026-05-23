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El secreto de buena suerte oculto en los pañuelos Hermès que atrae prosperidad

Conocidos como carrés, los pañuelos Hermès no sólo son objeto de deseo por su artesanía impecable, sino también por las historias y mitos que los rodean.

Mayo 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los pañuelos Hermès son de buena suerte

Los pañuelos Hermès son de buena suerte

Getty Images

En el universo del lujo, pocas piezas han acumulado tanta carga simbólica como los pañuelos de seda de Hermès, un accesorio reconocido como símbolo de elegancia atemporal y lujo extremo, gracias a su calidad artesanal y al meticuloso trabajo detrás de la elaboración de cada pieza.

Sin embargo, también se han popularizado por la idea de que podrían considerarse como amuletos de buena suerte, lo que añade un significado simbólico que va más allá de su valor estético y de estatus.

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¿Los pañuelos Hermès son de buena suerte?

Los pañuelos de Hermès, conocidos como “carré” por su forma cuadrada, son piezas artísticas muy versátiles que pueden utilizarse de múltiples maneras, combinando moda y funcionalidad.

Lo que muy pocos saben, es que en los últimos años ha circulado en redes sociales una fascinante teoría que asegura que algunos de estos pañuelos, tendrían un secreto oculto que se asocia con la buena suerte y la prosperidad.

De acuerdo con esta narrativa, los estampados de cada carré, sus colores y hasta la forma en cómo se anudan, podría funcionar como una especie de ritual simbólico que permite atraer la buena fortuna.

Sin embargo, desde una perspectiva más analítica, no existe evidencia de que la firma haya diseñado sus piezas con un propósito esotérico o de “buena suerte”. Lo que sí existe es algo más interesante: el poder del simbolismo en la moda.

Los pañuelos Hermès son de buena suerte

Los pañuelos Hermès son de buena suerte

Getty Images

Moda que se convierte en herramienta de manifestación

Cada pañuelo Hermès es una obra de arte en miniatura con diseños inspirados en la naturaleza, la equitación, la historia y la cultura francesa, lo que permite interpretaciones personales.

Es así como la idea de “prosperidad” no es un secreto real, sino un significado simbólico que cada persona puede atribuirle según sus experiencias y momentos importantes.

Diseños con elementos de la buena suerte

Aunque los pañuelos de Hermès no son considerados amuletos de buena suerte en sí mismos, muchos de sus diseños incluyen símbolos asociados a la fortuna.

Inspirados en su origen ecuestre, aparecen motivos como herraduras, y en algunas colecciones también elementos como los peces koi, que en la cultura japonesa representan suerte y prosperidad.

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