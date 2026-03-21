Niall Horan habla por primera vez de Liam Payne al ser el último en verlo con vida

Niall Horan habló por primera vez sobre la muerte de Liam Payne, ocurrida en octubre de 2024, en una emotiva reflexión sobre el impacto que tuvo la noticia en su vida. El cantante recordó que se enteró por un mensaje mientras estaba en casa y que, al principio, simplemente no podía creerlo.

Solo recuerdo que me llegó un mensaje y yo simplemente pensé: ¿qué?... Simplemente no creía que fuera real. Cuando alguien es tan joven, no esperas enterarte de que falleció, especialmente alguien a quien acababas de ver. Pasé del shock a la tristeza y después al enojo. Niall Horan.

En su testimonio, Horan explicó que la noticia lo golpeó todavía más porque acababa de ver a Liam poco antes en Buenos Aires. Según contó, no esperaba recibir una noticia así sobre alguien tan joven y cercano, por lo que pasó del shock a la tristeza y luego al enojo

Siempre tienes un equipo y gente alrededor todo el tiempo, pero siempre decíamos que solo nosotros vivimos esa experiencia; nadie más la tuvo. Niall Horan.

El exintegrante de One Direction también habló del duelo desde un lugar íntimo, al recordar las fotos, videos y memorias que compartieron mientras crecían juntos bajo la mirada pública. Para Horan, la pérdida de Liam reactivó una nostalgia profunda y un dolor ligado a una experiencia que, como él mismo sugirió, solo ellos podían comprender del todo.