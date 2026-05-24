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“La bola negra” recibió ovación de 20 minutos en el Festival de Cine de Cannes

La película española se convirtió en una de las grandes sensaciones del Festival de Cannes 2026 luego de recibir una larga ovación tras su estreno en el Grand Théâtre Lumière

Mayo 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La cinta, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como “Los Javis”, compite en la selección oficial del festival y ya es considerada una de las producciones españolas más comentadas del año. Este sábado, se proclamaron ganadores del premio a Dirección en el festival por dicha producción.

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La historia aborda las vidas de tres hombres homosexuales en distintas épocas 1932, 1937 y 2017, unidos por el deseo, la memoria, el dolor y la herencia emocional, con la figura y la obra inconclusa de Federico García Lorca como hilo conductor. La película explora temas como la represión sexual, la identidad y la memoria histórica en España, todo bajo una narrativa profundamente emocional y política.

El elenco está encabezado por Penélope Cruz, quien comparte créditos con Glenn Close, Guitarricadelafuente y Miguel Bernadeu. Aunque los directores no han revelado detalles sobre el personaje de Cruz, la actriz interpreta uno de los papeles clave dentro de las historias interconectadas que atraviesan distintas generaciones. Su presencia ha sido señalada como uno de los grandes atractivos internacionales de la producción.

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En la alfombra roja de Cannes, Penélope Cruz acaparó miradas con un elegante vestido negro de Chanel de silueta clásica y detalles brillantes, acompañado de joyería discreta y un maquillaje natural que resaltó el glamour sobrio característico de la actriz española.

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Antes de llegar al catálogo de Netflix, la cinta tendrá estreno en las salas de cine de España el próximo 2 de octubre de este año, mientras se espera el anuncio de fechas para América Latina y otros países.

Festival de Cine de Cannes Penelope Cruz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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