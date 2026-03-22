Eiza González protagonizará In the Grey junto a Henry Cavill

El proyecto, que ha generado gran expectativa, está dirigido por Guy Ritchie, conocido por su estilo dinámico y narrativas cargadas de acción. La cinta promete ser un thriller lleno de adrenalina, intriga y personajes complejos, elementos característicos del cineasta.
Para Eiza González, este nuevo papel representa un paso importante en su trayectoria internacional, luego de participar en producciones de alto perfil en los últimos años. Su presencia en In the Grey refuerza su posicionamiento como una de las actrices latinas más destacadas en la industria cinematográfica global.
Por su parte, Cavill continúa ampliando su repertorio con proyectos que combinan acción y drama, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación.
La película ya lanzó tráiler y se estrenará el 15 de mayo de este año, en la cinta interpreta a una operativa de élite en una misión peligrosa para recuperar una fortuna robada.