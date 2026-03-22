Eiza González protagonizará In the Grey junto a Henry Cavill

La actriz continúa consolidando su carrera en Hollywood al sumarse como protagonista de la próxima película, donde compartirá créditos con el actor británico Henry Cavill

Marzo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
El proyecto, que ha generado gran expectativa, está dirigido por Guy Ritchie, conocido por su estilo dinámico y narrativas cargadas de acción. La cinta promete ser un thriller lleno de adrenalina, intriga y personajes complejos, elementos característicos del cineasta.

Para Eiza González, este nuevo papel representa un paso importante en su trayectoria internacional, luego de participar en producciones de alto perfil en los últimos años. Su presencia en In the Grey refuerza su posicionamiento como una de las actrices latinas más destacadas en la industria cinematográfica global.

Por su parte, Cavill continúa ampliando su repertorio con proyectos que combinan acción y drama, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación.

La película ya lanzó tráiler y se estrenará el 15 de mayo de este año, en la cinta interpreta a una operativa de élite en una misión peligrosa para recuperar una fortuna robada.

Eiza González Henry Cavill
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
La nueva película de Jim Jarmusch se estrenará el 9 de abril
¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor
¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?
