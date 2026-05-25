Marina de Tavira brilló en el Festival de Cannes al recibir un premio

El reconocimiento fue compartido con las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas, quienes integran el elenco principal del filme.

La cinta, una coproducción entre Costa Rica, México, Francia y Bélgica, se convirtió en una de las propuestas latinoamericanas más comentadas del certamen francés. La historia sigue a Elsa, una joven que regresa a Costa Rica después de vivir en Europa y se reencuentra con su familia en medio de una profunda crisis emocional y espiritual. El relato explora los vínculos familiares, la maternidad y las tensiones generacionales desde una mirada íntima y contemporánea.

En la película, Marina de Tavira interpreta a Isabel, una poeta mexicana radicada en Costa Rica que enfrenta el desgaste emocional de su familia mientras intenta reencontrarse consigo misma.

Además del galardón para las actrices, el elenco de Siempre soy tu animal materno también recibió reconocimiento por su trabajo coral, consolidando a la cinta como una de las revelaciones de “Una cierta mirada”.

Con este premio, Marina suma un nuevo logro internacional a su trayectoria, luego de haber sido nominada al Oscar por Roma.