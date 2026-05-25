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Marina de Tavira brilló en el Festival de Cannes al recibir un premio

La actriz mexicana recibió el premio a Mejor Interpretación Femenina de la sección “Una cierta mirada”, por la película “Siempre soy tu animal materno”, dirigida por la cineasta costarricense Valentina Maurel

Mayo 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El reconocimiento fue compartido con las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas, quienes integran el elenco principal del filme.

La cinta, una coproducción entre Costa Rica, México, Francia y Bélgica, se convirtió en una de las propuestas latinoamericanas más comentadas del certamen francés. La historia sigue a Elsa, una joven que regresa a Costa Rica después de vivir en Europa y se reencuentra con su familia en medio de una profunda crisis emocional y espiritual. El relato explora los vínculos familiares, la maternidad y las tensiones generacionales desde una mirada íntima y contemporánea.

En la película, Marina de Tavira interpreta a Isabel, una poeta mexicana radicada en Costa Rica que enfrenta el desgaste emocional de su familia mientras intenta reencontrarse consigo misma.

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Además del galardón para las actrices, el elenco de Siempre soy tu animal materno también recibió reconocimiento por su trabajo coral, consolidando a la cinta como una de las revelaciones de “Una cierta mirada”.

Con este premio, Marina suma un nuevo logro internacional a su trayectoria, luego de haber sido nominada al Oscar por Roma.

Marina de Tavira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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