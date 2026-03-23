“Creo que ella es genial": Olivia Rodrigo aclara la tensión con Sabrina Carpenter

Durante mucho tiempo, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter fueron colocadas en bandos opuestos por una narrativa que tomó fuerza en redes sociales desde 2021. Todo surgió tras el impacto de drivers license y las teorías que relacionaban la canción con Joshua Bassett y Sabrina. A partir de ahí, internet convirtió esa historia en una supuesta enemistad entre dos de las voces más comentadas del pop joven, aunque ninguna de las dos confirmó públicamente una rivalidad real. Ahora, Olivia decidió abordar el tema de frente y ponerle freno a esa versión.

El origen de los rumores entre Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter

La conversación alrededor de ambas artistas empezó cuando fans y medios interpretaron que el éxito de Olivia estaba conectado con una historia sentimental que involucraba a Joshua Bassett y a Sabrina Carpenter. Esa narrativa creció rápido en plataformas digitales, donde cada lanzamiento, entrevista o letra comenzó a analizarse como si fuera parte de una respuesta entre ellas. Con el paso del tiempo, la idea de una rivalidad se volvió casi parte del relato pop de esa etapa.

Instagram @sabrinacarpenter

Olivia Rodrigo desmiente la enemistad

En su reciente entrevista de portada, Olivia dejó claro que no comparte esa visión de conflicto. Habló de Sabrina Carpenter en términos positivos, celebró el momento profesional que vive y mostró admiración por su trabajo reciente. Además, dio a entender que entre ambas no existe la tensión que durante años se asumió desde fuera.

Creo que es increíble. Me da muchísimo gusto todo el éxito que ha tenido. Me encanta el álbum que lanzó [...] todo es amor. Olivia Rodrigo.

Getty Images.

La cantante también explicó que este tema suele convertirse fácilmente en titulares exagerados, por lo que quiso ser cuidadosa al abordarlo. Aun así, su mensaje fue claro: no hay una pelea que sostener. Incluso señaló que ha tenido contacto con Sabrina en más de una ocasión, algo que ayuda a desmontar la imagen de distancia total que muchas veces se difundió.

Con sus declaraciones, Olivia parece querer cerrar definitivamente ese capítulo. Un cierre que deja atrás la anticuada narrativa de dos mujeres enemistadas por un hombre. Los tres lucen felices con sus vidas y carreras individuales.