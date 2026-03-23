Falleció Leonid Radvinsky, el millonario dueño de esta plataforma

El magnate ucraniano-estadounidense que adquirió en 2019 la plataforma de contenidos para adultos, murió de cáncer, según informó la empresa. Leonid compró en ese entonces una participación del 75% de Fenix International Limited, la empresa matriz de Only Fans con sede en Londres.

Un portavoz de la empresa expresó, “nos entristece profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles”.

Radvinsky se desempeñó como director y accionista mayoritario de la página y transformó la plataforma de un imperio valorado en miles de millones de dólares. Bajo su propiedad, la plataforma se disparó en popularidad durante la pandemia del coronavirus, hasta alcanzar unos 377 millones de usuarios y 4.6 millones de creadors de contenido en todo el mundo.

El empresario tiene un patrimonio neto valorado en 3.800 millones de dólares en mayo pasado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Más allá de OnlyFans, dirigía un fondo de capital de riesgo que fundó en 2009 centrado en inversiones tecnológicas. También era conocido por su labor filantrópica, entre ellas el apoyo a la investigación contra el cáncer.