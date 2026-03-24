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Protagonista de “La Oficina” cuestiona a la industria por elegir fama antes que talento

Fernando Bonilla aprovechó la premiere de la serie para lanzar un comentario sobre el casting en las producciones mexicanas

Marzo 24, 2026 • 
Tania Franco
Fernando Bonilla de La Oficina cuestiona a la industria por elegir fama antes que talento

Instagram: Fernando Bonilla.

Durante la premiere de “La Oficina” —la versión mexicana de The Office"—, Fernando Bonilla dejó una de las declaraciones más comentadas de la noche al hablar sobre cómo suelen tomarse las decisiones de casting en la industria audiovisual mexicana. El actor, que encabeza esta nueva adaptación y con ella marca un regreso visible a la actuación, celebró que la serie no se construyera a partir de un elenco “abrumadoramente mediático”, sino desde la idea de reunir a los perfiles más adecuados para contar la historia.

Busquen actores con talento. Y si necesitan que sean famosos, pues háganlos famosos ustedes, que para eso son las plataformas.
Fernando Bonilla.

En su intervención, Bonilla destacó que el peso de una franquicia como The Office permitió que el proyecto apostara por intérpretes elegidos por su capacidad actoral y no por su potencial publicitario. También agradeció a Amazon por respaldar esa decisión y expresó su deseo de que otras producciones y plataformas sigan el mismo camino.

Priorizar la fama sobre el talento, pues se entiende que es un camino seguro, seguro para resultados chafas.
Fernando Bonilla.

Su herencia artística

Al final, su postura también adquiere otro peso por su historia personal. Fernando Bonilla es hijo de los actores Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, y ha hablado de cómo heredó de ambos la vocación por la escena. Incluso en años recientes ha dirigido montajes con su propia madre y con su hijo, dentro de una línea familiar profundamente ligada al teatro y la actuación en México. Más que una crítica lanzada al aire, su comentario parece venir de alguien que creció dentro de una dinastía artística y que conoce desde adentro las decisiones, inercias y vicios del medio que hoy cuestiona.

Héctor Bonilla series de televisión
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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