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Miley Cyrus confirma que sí salió con Dylan Sprouse y revive uno de los romances más inesperados de Disney

La cantante recordó su breve historia con el actor durante sus años en Disney, mientras él volvió a bromear sobre cómo Nick Jonas terminó cambiándolo todo

Marzo 24, 2026 • 
Tania Franco
Miley Cyrus confirma que sí salió con Dylan Sprouse y revive uno de los romances más inesperados de Disney

Polk Imaging/FilmMagic

Ayer se celebró en Los Ángeles la premiere de Hannah Montana 20th Anniversary Special, el especial con el que Disney conmemora las dos décadas de la serie que convirtió a Miley Cyrus en un fenómeno global.

En secreto, Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era el más lindo. Tal vez se rumoró, pero sí pasó, está confirmado.
Miley Cyrus.

En medio de la nostalgia por este aniversario, la cantante sorprendió al confirmar que sí tuvo un romance con Dylan Sprouse durante sus años en Disney, dando por cierta una historia que durante mucho tiempo solo vivió en rumores de fans. El especial se estrenó el 24 de marzo en Disney+ y Hulu.

Nos conocimos en su set, creo, y empezamos a salir. Pero después pasó Nick Jonas… y ahí se acabó todo.
Miley Cyrus.

La confesión tomó todavía más fuerza porque también resurgió una vieja declaración de Dylan Sprouse, en la que recordaba con humor que ambos comenzaron a salir tras conocerse en el set de Miley, pero que todo terminó cuando apareció Nick Jonas. Con eso, uno de los romances más inesperados —y menos confirmados— del universo Disney finalmente quedó aclarado por sus propios protagonistas.

Miley Cryus Hanna Montana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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