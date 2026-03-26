Así fue la espectacular fiesta de Paris Hilton en Los Ángeles

En la celebración de su cumpleaños 45, predominó el color ros en cada rincón, acompañado de brillos. texturas glam y escenarios diseñados para crear fotos y videos; cada detalle del evento reflejó la personalidad de Paris Hilton, quien se convirtió en la DJ de su propia fiesta, creando un gran ambiente durante la noche.

Como suele hacerlo en cada una de sus celebraciones, Paris cuidó desde la decoración hasta los outfits, todo girando en torno a la fantasía, la temática de la celebración a la que acudió la mexicana Danna, quien fue una de sus invitadas especiales.

Cabe mencionar que es la segunda vez que Danna acude a una celebración de cumpleaños de Paris. Ambas se conocieron durante Tomorrowland, cuando la cantante subió al escenario junto a Steve Aoki, mientras Paris formaba parte del lineup como DJ.

Además, a la fiesta asistieron sus dos pequeños hijos, Phoenix Barron de 2 años, y London de 1, quienes hicieron dupla con su mamá al lucir estilismos en tonos rosas.

En fotos y videos que compartió Paris, se le observa bailando y cantando junto a sus amigas, dominando la consola como DJ.