Dónde ver el especial del 20 aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus volvió a encarnar a su icónico personaje de Hannah Montana que marcó toda una generación en la televisión. El evento reunió a parte del elenco original y confirmó el lanzamiento de un documental conmemorativo que revive los momentos más importantes de la producción.

El esperado reencuentro reunió a Miley con varios de sus compañeros de la serie que se estrenó en 2006 y se convirtió en un fenómeno juvenil global. Entre los asistentes estuvieron: Shanica Knowles (Amber), Anna María Pérez de Tagle (Ashley), Cody Linley (Jake Ryan), Jason Earles (Jackson) y Moises Arias (Rico), quienes posaron junto a la cantante que llegó acompañada de su mamá Tish Cyrus, su hermana Bradi y su prometido Maxx Morando.

Por otro lado, la actriz Emily Osment, quien interpretó a Lilly, la mejor amiga de Miley en la serie, explicó que no pudo asistir por compromisos de grabación.

El especial ya se encuentra disponible a través de Disney, para poder acceder deberás contar con una suscripción activa. En él podrás ver cuatro temporadas completas de la ficción original, además de entrevistas y conciertos en vivo. Fue grabado en Los Ángeles ante una audiencia, con escenarios recreados de la serie original como la casa de los Stewart y el icónico clóset de Hannah Montana.

La serie narra la historia de Miley Stewart, una adolescente que se muda a Malibú, California, donde intenta equilibrar los desafíos de la secundaria con una identidad secreta de alcance mundial. Miley vive con su hermano mayor y su padre, un compositor musical, quien es el único adulto que conoce su doble vida como la superestrella del pop Hannah Montana.