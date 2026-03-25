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Dónde ver el especial del 20 aniversario de Hannah Montana

La cantante y actriz Miley Cyrus se reencontró con el elenco de la serie durante la premiere mundial del especial por el 20 aniversario de la exitosa serie de Disney

Marzo 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Miley Cyrus volvió a encarnar a su icónico personaje de Hannah Montana que marcó toda una generación en la televisión. El evento reunió a parte del elenco original y confirmó el lanzamiento de un documental conmemorativo que revive los momentos más importantes de la producción.

El esperado reencuentro reunió a Miley con varios de sus compañeros de la serie que se estrenó en 2006 y se convirtió en un fenómeno juvenil global. Entre los asistentes estuvieron: Shanica Knowles (Amber), Anna María Pérez de Tagle (Ashley), Cody Linley (Jake Ryan), Jason Earles (Jackson) y Moises Arias (Rico), quienes posaron junto a la cantante que llegó acompañada de su mamá Tish Cyrus, su hermana Bradi y su prometido Maxx Morando.

Por otro lado, la actriz Emily Osment, quien interpretó a Lilly, la mejor amiga de Miley en la serie, explicó que no pudo asistir por compromisos de grabación.

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El especial ya se encuentra disponible a través de Disney, para poder acceder deberás contar con una suscripción activa. En él podrás ver cuatro temporadas completas de la ficción original, además de entrevistas y conciertos en vivo. Fue grabado en Los Ángeles ante una audiencia, con escenarios recreados de la serie original como la casa de los Stewart y el icónico clóset de Hannah Montana.

La serie narra la historia de Miley Stewart, una adolescente que se muda a Malibú, California, donde intenta equilibrar los desafíos de la secundaria con una identidad secreta de alcance mundial. Miley vive con su hermano mayor y su padre, un compositor musical, quien es el único adulto que conoce su doble vida como la superestrella del pop Hannah Montana.

Hannah Montana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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