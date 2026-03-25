Italia se prepara para la temporada de 2026 dentro de los hoteles que definen el Dolce far niente

Desde el Lago de Como hasta la costa de Sicilia, esta temporada está marcada por reformas cuidadosas, programaciones inmersivas y un enfoque más profundo en el bienestar, la gastronomía y la conexión cultural. Descubre más a continuación.

Grand Hotel Tremezzo (Lago de Como)

A orillas del Lago de Como, con su inconfundible fachada Art Nouveau orientada hacia Bellagio y las montañas Grigne, el hotel continúa equilibrando su herencia de 1910 con un enfoque contemporáneo del lujo. La temporada presenta una nueva categoría de alojamiento, las Junior Suites con vista al parque, donde interiores luminosos y tonos suaves reflejan los jardines centenarios que rodean la propiedad, elevando el total a 77 alojamientos. En toda la propiedad, la experiencia permanece profundamente conectada con el romance del lago, desde la icónica piscina flotante hasta el lido junto al agua, reinterpretado con una estética que evoca el glamour de las décadas de 1950 y 1960. Los paseos a bordo de embarcaciones Riva revelan los pueblos históricos de la región, mientras que el T Spa amplía su oferta con nuevos rituales de bienestar, incluyendo el Hammam italiano y el Golden and Silk Skin Experience, un tratamiento multisensorial que combina terapias con aceite de argán, rituales de vapor y masajes restauradores. La gastronomía continúa siendo uno de los pilares del hotel, con cinco restaurantes distintos que van desde la alta cocina italiana hasta experiencias más informales junto al lago.

Verdura Resort, Rocco Forte Hotels (Sicilia)

Aquí, el bienestar va mucho más allá del spa y permea toda la experiencia del huésped. El Irene Forte Spa presenta programas de longevidad que combinan diagnósticos avanzados con tradiciones sicilianas, ofreciendo un enfoque personalizado para la salud y la vitalidad. Esta filosofía se extiende a la gastronomía, con menús basados en la dieta mediterránea y en ingredientes locales, y a experiencias inmersivas que conectan a los huéspedes con el territorio, como clases de cocina, caminatas guiadas e itinerarios que revelan el ritmo de la vida siciliana. Novedades como el Verdura Experience Hub refuerzan la conexión con la naturaleza, con actividades que van desde paseos a caballo junto al mar hasta excursiones off road y experiencias de navegación por la costa. Incluso el golf, en los campos de nivel internacional del resort, se integra a esta propuesta de equilibrio y movimiento, posicionando a Verdura como un destino donde el lujo se traduce en bienestar, tiempo y conexión.

Pellicano Hotels (Porto Ercole, Ischia)

En varios de los destinos más codiciados de Italia, Pellicano Hotels inaugura la temporada de 2026 con una serie de actualizaciones que reflejan su enfoque de lujo atemporal y discreto. En La Posta Vecchia, el palazzo renacentista frente al mar Tirreno, se completa una nueva fase de su reforma, con suites reimaginadas que valoran su carácter histórico mientras mejoran el confort y la luminosidad. El museo arqueológico de la propiedad también ha sido renovado, permitiendo una apreciación más profunda de los artefactos encontrados en el sitio. En Porto Ercole, el Hotel Il Pellicano continúa su evolución con la reforma de 23 habitaciones y suites, preservando su icónico estilo de los años 1960 mientras incorpora toques contemporáneos, además de mejoras en las áreas de la piscina y la playa que crean una experiencia más fluida. En Ischia, el Mezzatorre Hotel & Thermal Spa sigue siendo un refugio inmerso en la vegetación mediterránea, con un enfoque en el descanso y el bienestar. A lo largo de la temporada, los tres hoteles serán escenario de colaboraciones creativas, eventos gastronómicos y experiencias con artesanos, además de reforzar su compromiso con la sostenibilidad a través del programa Dolce Far Bene. En conjunto, representan una hospitalidad italiana que honra sus raíces mientras continúa evolucionando para el viajero contemporáneo.