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El episodio tenso del pasado que podría explicar la reacción de JLo al escuchar “Ben” en su show

El gesto de JLo durante su show en Las Vegas revive un momento incómodo con Ben Affleck frente a las cámaras en una de sus últimas apariciones en público

Marzo 25, 2026 • 
Tania Franco
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman

Slaven Vlasic/Getty Images

Jennifer Lopez volvió a ser tendencia luego de protagonizar un momento viral durante su residencia en Las Vegas, cuando reaccionó con un gesto inesperado al escuchar el nombre “Ben” de un fan que subió al escenario. La cantante soltó un “ugh” entre risas, generando conversación inmediata en redes.

Aunque el momento fue claramente en tono de broma, ocurre en un contexto que no pasa desapercibido: su reciente divorcio con Ben Affleck, finalizado en 2025.

El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman

Slaven Vlasic/Getty Images

Un recuerdo incómodo frente a las cámaras

En una de sus últimas apariciones públicas juntos, Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron la alfombra roja del screening de Kiss of the Spider Woman el 6 de octubre de 2025 en Nueva York. Lo que debía ser un momento glamuroso terminó volviéndose viral por un clip que circuló en TikTok y otras plataformas.

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Getty Images.

En el video, la pareja parecía estar en medio de una discusión. Ben se mostraba serio y tenso, mientras que Jennifer Lopez, al notar la presencia de las cámaras, optaba por sonreír para disimular. El momento, aunque breve, fue suficiente para desatar miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

JLo Jennifer López Ben Affleck
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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