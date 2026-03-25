El episodio tenso del pasado que podría explicar la reacción de JLo al escuchar “Ben” en su show

Jennifer Lopez volvió a ser tendencia luego de protagonizar un momento viral durante su residencia en Las Vegas, cuando reaccionó con un gesto inesperado al escuchar el nombre “Ben” de un fan que subió al escenario. La cantante soltó un “ugh” entre risas, generando conversación inmediata en redes.

Aunque el momento fue claramente en tono de broma, ocurre en un contexto que no pasa desapercibido: su reciente divorcio con Ben Affleck, finalizado en 2025.

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Un recuerdo incómodo frente a las cámaras

En una de sus últimas apariciones públicas juntos, Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron la alfombra roja del screening de Kiss of the Spider Woman el 6 de octubre de 2025 en Nueva York. Lo que debía ser un momento glamuroso terminó volviéndose viral por un clip que circuló en TikTok y otras plataformas.

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En el video, la pareja parecía estar en medio de una discusión. Ben se mostraba serio y tenso, mientras que Jennifer Lopez, al notar la presencia de las cámaras, optaba por sonreír para disimular. El momento, aunque breve, fue suficiente para desatar miles de comentarios y reacciones en redes sociales.