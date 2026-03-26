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Gael García se convirtió en embajador de la UNESCO

El actor suma un nuevo reconocimiento, esta vez fuera de la pantalla

Marzo 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Gael García Bernal

Gael García Bernal fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO, cargo que lo coloca como una de las voces culturales más importantes a nivel internacional. El anuncio se realizó durante un evento en el Museo Nacional de Antropología, en el marco de los 80 años del organismo en México, aunque Gael no pudo asistir, envió un mensaje en video en el que expresó su emoción por este nuevo reto, “Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir. Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”, dijo.

El nombramiento de Gael significa que participará en iniciativas globales relacionadas con la educación, la cultura, el medio ambiente y la cooperación internacional, temas clave en la agenda de la UNESCO.

Durante su intervención, el actor también reflexionó sobre el contexto actual que enfrenta el mundo, e hizo un llamado a la unión. “Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”.

Gael García Bernal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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