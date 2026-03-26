El actor de Gossip Girl, Ed Westwick, celebra el primer cumpleaños de su hijo Oscar

Ed Westwick vive una de las etapas más significativas de su vida personal. Tras casarse en agosto de 2024 con la actriz Amy Jackson en una ceremonia en Italia, la pareja ha construido una sólida dinámica familiar que hoy celebran con un momento muy especial: el primer cumpleaños de su hijo, Oscar Alexander Westwick.

Instagram: Ed Westick.

A través de redes sociales, el actor compartió imágenes del festejo, dejando ver una celebración íntima y elegante. La decoración, en tonos neutros con globos en azul y blanco, enmarcó una atmósfera cálida donde la familia fue la protagonista.

El pequeño Oscar, nacido el 24 de marzo de 2025, fue el centro de una celebración cuidadosamente planeada, donde no faltaron detalles como un pastel temático y una mesa decorada con elementos clásicos. En las imágenes también se puede ver la complicidad entre Westwick, su esposa y los niños, reflejando una etapa familiar plena.

Con este festejo, el actor deja ver una faceta más personal y alejada de los reflectores que lo hicieron famoso, consolidando un momento de vida donde el éxito se mide en familia, estabilidad y nuevos comienzos. Para Amy Jackson, este capítulo también se construye desde la experiencia, pues ya era madre antes de su relación con Westwick, sumando así una dinámica familiar que hoy comparten y celebran juntos.