El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años

La historia de Bárbara de Regil con su hija comenzó en Acapulco, mientras la actriz vivía con su papá. Siendo una adolescente de 16 años, enfrentó un embarazo que seguramente vino acompañado de incertidumbre, miedo y muchas preguntas sobre el futuro. Sin embargo, lo que en su momento pudo parecer un reto enorme, terminó convirtiéndose en el motor de su vida y en una de las relaciones más sólidas que ha construido.

Con anemia, viviendo en Acapulco con mi papá y teniendo 16 años me enteré que tenía en mi pancita el regalo más hermoso del mundo. Bárbara de Regil.

Dos mujeres fuertes

Con el paso de los años, madre e hija han crecido juntas, transformando esa historia en un vínculo profundamente cercano. Bárbara se casó con Fernando Schoenwald, ambos criaron a Mar. Hoy, lejos de aquellos días de dudas, ambas celebran una conexión que refleja amor, complicidad y orgullo mutuo, dejando ver cómo evolucionó su historia desde sus inicios hasta el presente.

Más que un cumpleaños...

El año pasado, celebraron juntas en el Bilbao Night Club, en una noche marcada por la energía y la diversión. Este año, en contraste, optaron por un plan más íntimo: una cena en Caviar Kaspia Paris, un exclusivo restaurante donde el costo supera los 100 euros por persona, un reflejo también de la etapa de estabilidad y éxito que ambas han alcanzado.

Instagram: Bárbara de Regil.

Actualmente, viven temporalmente en Madrid, donde Bárbara se encuentra grabando la serie Carlota, en la que comparte créditos con Belinda y Miguel Ángel Silvestre. Desde ahí, han construido nuevas memorias, celebrando no solo un cumpleaños, sino todo el camino recorrido juntas.