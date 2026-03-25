Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años

El profundo significado de por qué este año celebraron solas en Francia.

Marzo 25, 2026 • 
Tania Franco
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años

Instagram: Bárbara de Regil.

La historia de Bárbara de Regil con su hija comenzó en Acapulco, mientras la actriz vivía con su papá. Siendo una adolescente de 16 años, enfrentó un embarazo que seguramente vino acompañado de incertidumbre, miedo y muchas preguntas sobre el futuro. Sin embargo, lo que en su momento pudo parecer un reto enorme, terminó convirtiéndose en el motor de su vida y en una de las relaciones más sólidas que ha construido.

Con anemia, viviendo en Acapulco con mi papá y teniendo 16 años me enteré que tenía en mi pancita el regalo más hermoso del mundo.
Bárbara de Regil.
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años

Instagram: Bárbara de Regil.

Dos mujeres fuertes

Con el paso de los años, madre e hija han crecido juntas, transformando esa historia en un vínculo profundamente cercano. Bárbara se casó con Fernando Schoenwald, ambos criaron a Mar. Hoy, lejos de aquellos días de dudas, ambas celebran una conexión que refleja amor, complicidad y orgullo mutuo, dejando ver cómo evolucionó su historia desde sus inicios hasta el presente.

El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años

Fotos: Bárbara de Regil.

Más que un cumpleaños...

El año pasado, celebraron juntas en el Bilbao Night Club, en una noche marcada por la energía y la diversión. Este año, en contraste, optaron por un plan más íntimo: una cena en Caviar Kaspia Paris, un exclusivo restaurante donde el costo supera los 100 euros por persona, un reflejo también de la etapa de estabilidad y éxito que ambas han alcanzado.

Mar de Regil cumple 22 años en París

Instagram: Bárbara de Regil.

Actualmente, viven temporalmente en Madrid, donde Bárbara se encuentra grabando la serie Carlota, en la que comparte créditos con Belinda y Miguel Ángel Silvestre. Desde ahí, han construido nuevas memorias, celebrando no solo un cumpleaños, sino todo el camino recorrido juntas.

Bárbara de Regil Mar de Regil
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
kylie jenner Timothée Chalamet
Entretenimiento
Kylie Jenner y Timothée Chalamet planean casarse y formar una familia
Marzo 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-romance-lewis.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en Tokio
Marzo 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Fernando Bonilla de La Oficina cuestiona a la industria por elegir fama antes que talento
Entretenimiento
Protagonista de “La Oficina” cuestiona a la industria por elegir fama antes que talento
Marzo 24, 2026
 · 
Tania Franco
Miley Cyrus confirma que sí salió con Dylan Sprouse y revive uno de los romances más inesperados de Disney
Entretenimiento
Miley Cyrus confirma que sí salió con Dylan Sprouse y revive uno de los romances más inesperados de Disney
Marzo 24, 2026
 · 
Tania Franco
Barry Keoghan, ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo
Entretenimiento
Ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo por su físico
El actor confesó que el odio en redes por su apariencia y tras su ruptura con la cantante lo ha llevado a aislarse
Marzo 24, 2026
 · 
Tania Franco
Las nuevas fotos del regreso de Baywatch incendian las redes
Entretenimiento
Baywatch regresa y las primeras fotos ya están dando de qué hablar
El revival ya arrancó grabaciones en Venice Beach y las primeras imágenes del elenco corriendo en la arena con los icónicos trajes rojos ya desataron la nostalgia
Marzo 23, 2026
 · 
Tania Franco
Las 5 lecciones que nos dejó el final de Como agua para chocolate
Entretenimiento
Las 5 lecciones que nos dejó el final de “Como agua para chocolate”
La serie cerró su segunda temporada con un desenlace marcado por el amor, la libertad y la ruptura de tradiciones que condenaron a varias mujeres a la infelicidad.
Marzo 22, 2026
 · 
Tania Franco
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García