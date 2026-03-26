“Santita” la nueva serie que protagonizará Gael García Bernal y Paulina Dávila

La historia que protagonizará Gael García y Paulina Dávila presenta un drama cargado de emociones, humor ácido y decisiones complejas, centrado en un personaje femenino que rompe con los estereotipos tradicionales. El elenco se complementa con actores como Erik Hayser e Ilse Salas, quienes aportan drama y humor a la serie que fue grabada en Tijuana y CDMX.
La trama sigue a María José Cano, conocida como “Santita”, interpretada por Paulina Dávila, una mujer que, tras sufrir un accidente automovilístico que le dejó una discapacidad, tomó la decisión de abandonar al amor de su vida en el altar. Lejos de la imagen de santidad que su apodo sugiere, es una mujer compleja y contradictoria.
Dos décadas después, su regreso inesperado marca el inicio de un nuevo conflicto, reviviendo viejas heridas. Santita vuelve con una última petición que la obliga a confrontar su pasado y a tomar una decisión que pondrá a prueba sus propios límites emocionales.
Mientras que el papel de Gael García juega un papel clave, al representar ese vínculo inconcluso que regresa para cuestionar todo lo que Santita creía haber dejado atrás. La serie promete explorar temas como el arrepentimiento, el amor, las segundas oportunidades y las decisiones que transforman la vida.