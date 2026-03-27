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Taylor Swift gana y sorprende al hablar de su vida personal en el escenario

La cantante ganó Pop Album of the Year y conmovió al revelar cómo su relación ha influido en su música.

Marzo 26, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift gana y sorprende al hablar de Travis Kelce en los iHeartRadio 2026

Getty Images.

Taylor Swift fue una de las grandes protagonistas de los iHeartRadio Music Awards 2026 al llevarse el premio por Álbum del Año, por The Life of a Showgirl, lanzado en 2025. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente marcó la noche fue el emotivo mensaje que compartió sobre su vida personal.

La ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, fue especial, siendo que es la primera a la que asisten juntos, por eso cuando subió al escenario visiblemente emocionada y aprovechó el momento para abrir una ventana íntima hacia la inspiración detrás de su música reciente.

Este álbum probablemente se siente tan feliz, seguro y libre porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí esta noche.
Taylor Swift.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. En una industria donde Taylor ha construido su narrativa a partir de sus experiencias amorosas, este momento reafirma cómo su presente emocional también se traduce en su evolución artística. La dedicatoria, además, puso el foco en su relación con Travis Kelce, con quien vive una de las etapas más estables y celebradas de su vida.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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