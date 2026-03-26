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Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo

El cantante ya no oculta su amor por la actriz peruana y gritó su amor por ella a los cuatro vientos

Marzo 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tras semanas de rumores de romance, Alejandro Sanz hizo oficial su romance con la mujer que conquistó su corazón y con quien se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Con un mensaje breve, pero contundente, Alejandro Sanz escribió en una publicación de la actriz el 8 de marzo, en el Día de la Mujer, “no te puedo amar más”. Además, en otra publicación de una selfie, el cantante comentó, “espectacular, gordita bella”.

El cantautor de 57 años y la actriz habían mantenido un bajo perfil de su romance durante los primeros meses, pero ahora los gestos públicos de cariño son cada vez más frecuentes, dejando ver la complicidad y amor que existe entre ellos.

Por su parte, Stephanie ha compartido reflexiones y poemas en sus redes, y en una entrevista con TvoLima, comentó, “estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, palabras con las que dejó claro que prefiere mantener en privado su vida sentimental sin ocultar lo feliz que está.

Además, añadió que ha aprendido a manejar la exposición mediática con cautela. “He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”.

En la misma conversación añadió que es una persona estable en sus relaciones. “Las personas que me conocen saben que odio las discotecas, que tardo mucho en hacer nuevos amigos, que estoy chapada a la antigua... me encantan las relaciones largas”.

Alejandro Sanz Stephanie Cayo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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