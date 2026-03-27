Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Taylor Lautner se convertirá en papá por primera vez

El actor de Twilight compartió la feliz noticia con fotos besando el vientre de su esposa y las primeras ecografías

Marzo 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-lautner.jpeg

El actor sorprendió con la noticia de que junto a su esposa Taylor Dome está esperando a su primer hijo. El actor conocido por su papel en la saga Crepúsculo, compartió la noticia en una publicación conjunta con su pareja en Instagram.

En el post donde aparece con su esposa, con quien se casó en 2022, muestran fotos en la naturaleza sosteniendo una ecografía, y posando juntos al aire libre. En una de las imágenes se ve a Taylor besando el vientre de su esposa, mientras en otras aparecen sonriendo y abrazándose.

taylor-lautnerjpeg

La leyenda de la publicación dice con humor, "¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?, ya que tienen el mismo nombre. Tay llevaba un vestido blanco sin mangas, mientras que Taylor llevó un atuendo con una camisa blanca, pantalones negros y zapatillas blancas.

La esposa de Taylor es Taynor Dome, quien tras casarse con él adoptó el nombre Taylor Lautner, igual que él. Es enfermera y también creadora de contenido de bienestar y salud mental.

Taylor Lautner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Gael García Bernal
Entretenimiento
Gael García se convirtió en embajador de la UNESCO
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El actor de Gossip Girl, Ed Westwick, celebra el primer cumpleaños de su hijo Oscar
Entretenimiento
El actor de Gossip Girl, Ed Westwick, celebra el primer cumpleaños de su hijo Oscar
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”
Entretenimiento
Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
paris-hilton-danna.jpeg
Entretenimiento
Así fue la espectacular fiesta de Paris Hilton en Los Ángeles
Marzo 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años
Entretenimiento
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años
El profundo significado de por qué este año celebraron solas en Francia.
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
ester-exposito-bernabeu.jpeg
Entretenimiento
El gesto de Ester Expósito que fortalece los rumores de romance con Kylian Mbappé
La actriz asistió al estadio Santiago Bernabéu para apoyar al futbolista durante el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid
Marzo 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
El episodio tenso del pasado que podría explicar la reacción de JLo al escuchar “Ben” en su show
El gesto de JLo durante su show en Las Vegas revive un momento incómodo con Ben Affleck frente a las cámaras en una de sus últimas apariciones en público
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
kylie jenner Timothée Chalamet
Entretenimiento
Kylie Jenner y Timothée Chalamet planean casarse y formar una familia
La pareja estaría deseando dar el siguiente paso en su relación luego de tres años juntos
Marzo 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez