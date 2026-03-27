Taylor Lautner se convertirá en papá por primera vez

El actor sorprendió con la noticia de que junto a su esposa Taylor Dome está esperando a su primer hijo. El actor conocido por su papel en la saga Crepúsculo, compartió la noticia en una publicación conjunta con su pareja en Instagram.

En el post donde aparece con su esposa, con quien se casó en 2022, muestran fotos en la naturaleza sosteniendo una ecografía, y posando juntos al aire libre. En una de las imágenes se ve a Taylor besando el vientre de su esposa, mientras en otras aparecen sonriendo y abrazándose.

La leyenda de la publicación dice con humor, "¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?, ya que tienen el mismo nombre. Tay llevaba un vestido blanco sin mangas, mientras que Taylor llevó un atuendo con una camisa blanca, pantalones negros y zapatillas blancas.

La esposa de Taylor es Taynor Dome, quien tras casarse con él adoptó el nombre Taylor Lautner, igual que él. Es enfermera y también creadora de contenido de bienestar y salud mental.