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Eugenio Derbez celebra 20 años con Alessandra Rosaldo, ¿cómo comenzó su historia de amor?

El actor recordó sus inicios junto a la cantante y actriz, con quien construyó una de las relaciones más sólidas del espectáculo mexicano

Marzo 27, 2026 • 
Tania Franco
Eugenio Derbez celebra 20 años con Alessandra Rosaldo

Photos @pablo_barajas

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al celebrar públicamente 20 años desde que se enamoró de Alessandra Rosaldo, compartiendo un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus fans. A través de redes sociales, el actor publicó: “20 años desde que nos enamoramos”, acompañado de un video.

Cómo comenzó su historia de amor

La relación entre Eugenio y Alessandra comenzó en 2005, durante la grabación de la serie Vecinos, donde ella participó como invitada. Aunque el flechazo fue inmediato por parte de él, la historia no arrancó de forma instantánea. Un año después, la cercanía entre ambos se transformó en una relación sólida que hoy es referente dentro del medio.

Eugenio Derbez celebra 20 años con Alessandra Rosaldo, ¿cómo comenzó su historia de amor?

Alessandra Rosaldo.

Tras varios años juntos, la pareja se comprometió en 2011 y se casó en 2012 en una ceremonia que acaparó la atención mediática. Desde entonces, han construido una familia y han compartido distintos momentos tanto en lo personal como en lo profesional. Tuvieron a su hija Aitana Derbez en 2014, en Santa Mónica, California.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo con Aislinn, José Eduardo, Aitanna y Vadhir

Instagram

La dinámica familiar entre Alessandra Rosaldo y los hijos de Eugenio Derbez —Aislinn Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez— refleja una relación cercana, amorosa, construida desde el respeto y la complicidad, que con el tiempo se ha fortalecido como una familia. Dentro de este vínculo, destaca especialmente la conexión entre Vadhir y Aitana Derbez, quienes comparten una afinidad musical que los ha unido aún más, dejando ver una relación fraternal llena de creatividad y cariño.

20 años después

Hoy, dos décadas después de aquel primer encuentro, su relación sigue siendo una de las más estables del entretenimiento en México. La reciente publicación de Derbez celebra una historia que se fortaleció con los años.

Eugenio Derbez celebra 20 años con Alessandra Rosaldo, ¿cómo comenzó su historia de amor?

Photos @pablo_barajas

Con este mensaje, ambos reafirmaron el vínculo que los ha mantenido juntos a lo largo de 20 años. Una historia que ha conmovido a México, y que además, juntos han sido exitosos, aplaudiendo mutuamente sus carreras.

Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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