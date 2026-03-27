Taylor Swift arrasa con siete premios en los iHeartRadio 2026

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su debut en los iHeartRadio Music Awards, donde la cantante triunfó al llevarse siete galardones.

Swift desfiló por la alfombra con un total look en verde menta con tintes dosmileros compuesto por una minifalda satinada, a juego con un corsé de tirantes y aplicaciones de flecos brillantes, firmado por Wiederhoeft, que complementó con unos tacones de Jimmy Choo del mismo color, y pendientes de cristales y pedrería de la marca Dena Kemp.

Más tarde, la famosa subió al escenario para recibir los galardones de nueve nominaciones, incluido Artista del Año, un reconocimiento que ha ganado de forma consecutiva en los últimos tres años, consolidando su lugar como la artista más premiada del evento con un total de 41 iHeartRadio Music Awards.

Durante su discurso al recibir el premio a Mejor Álbum Pop por The Life of a Showgirl, agradeció a su prometido, a su equipo y a sus fans, quienes han influido en su proceso creativo.

“Este álbum probablemente se siente muy feliz, confiado y libre, porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido”.

Los premios que se llevó a casa fueron, “Artista del Año”, “Álbum del Año”, “Álbum pop del Año”, “Canción Pop del Año”, “Mejor letra”, “Mejor video musical” y “estilo de gira favorito”.