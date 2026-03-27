Angélica Rivera protagonizará la nueva temporada de “Mujeres Asesinas”

La serie que se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión, retratando las historias de la vida real donde mujeres pasan de ser víctimas a victimarias, contará con la participación de la actriz Angélica Rivera, quien retratará a una mujer lista para cobrar venganza.

A través de Instagram, la artista dio un vistazo del capítulo que está preparando para Mujeres Asesinas, formato que se caracteriza por narrativas crudas sobre violencia de género.

Esta será la primera vez que la actriz participará en este proyecto en ViX, además en esta cuarta temporada aparecerán: Susana Zavaleta, Ana Brenda Contreras, Karena Flores, Paulina Gaitán, Vicky Araico, Livia Brito y Mayra Batalla, quienes a lo largo de 8 episodios, interpretarán a mujeres en situaciones extremas que las llevan a tomar trágicas decisiones que cambian sus vidas.

Este proyecto surge después del estreno de “Con esa mirada”, una versión actualizada del clásico noventero “Mirada de mujer”, producción que marcó su regreso a la actuación tras 17 años alejada de los sets.