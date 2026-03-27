Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

“Veo los espacios vacíos, no soy ciego": Louis Tomlinson rompe el silencio sobre su concierto en Oslo

El cantante habló con honestidad frente a sus fans sobre la falta de sold out y agradeció el apoyo de quienes sí estuvieron presentes

Marzo 27, 2026 • 
Tania Franco
louis tomlinson

Getty Images.

Louis Tomlinson protagonizó un momento de total sinceridad durante su concierto en Oslo del 25 de marzo del 2026, luego de que el recinto presentara varios espacios vacíos, algo que no pasó desapercibido ni para el artista ni para sus seguidores.

Estoy abordando el elefante en la habitación porque así soy yo. [...] Me entristece ver los espacios vacíos, ya saben, no soy ciego.
Louis Tomlinson.

Lejos de ignorar la situación, el exintegrante de One Direction decidió abordar el tema directamente sobre el escenario. Con su característico estilo transparente, reconoció que era evidente que el show no había logrado un sold out, pero dejó claro que eso no definía la experiencia de la noche.

Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction

Jeff Kravitz/OneD/Getty Images

He tenido algunos shows donde siento que no he estado en mi mejor nivel, y siento que ustedes llegan y lo multiplican por diez.
Louis Tomlinson.

Admitiendo que en ocasiones también percibe cuando la energía de la audiencia no es la misma. Sin embargo, destacó que esa noche necesitaba especialmente el apoyo de quienes sí asistieron, y aseguró sentirlo plenamente.

one-direction-1-1200x675.jpg

GETTY IMAGES

Este trabajo es muy competitivo, ¿saben? Es así por naturaleza. Y es como una conversación constante contigo mismo sobre estar completamente agradecido por lo que haces.
Louis Tomlinson.

Durante su mensaje, Louis reflexionó sobre la realidad de la industria musical, señalando que es un entorno altamente competitivo, donde los artistas constantemente enfrentan la presión de mantenerse relevantes. Aun así, subrayó la importancia de valorar lo que tiene y el camino que ha construido.

One Direction

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: (EXCLUSIVE COVERAGE) Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan and Harry Styles from One Direction pose as they attend the book signing of One Direction’s new book ‘Where We Are’ held at Alexandra Palace on November 18, 2013 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Karwai Tang/WireImage

He visto a algunas personas hablando de esto en internet, un poco preocupadas por todo esto. Escuchen: yo puedo salir de gira por todo el mundo gracias a ustedes.
Louis Tomlinson.

Con este gesto, Louis Tomlinson mostró su vulnerabilidad y reforzó el vínculo con su audiencia, sin embargo, desde que One Direction se separó en 2015, se ha visto distinción de audiencias en las carreras solitarias de cada uno de sus miembros. Quienes persiguieron distintos sonidos como individuos, algunos presentándose en recintos más grandes que otros, Harry Styles tomando una notoria delantera.

Louis Tomlinson One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana
Entretenimiento
Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana
Marzo 26, 2026
 · 
Tania Franco
gael-garcia-paulina-davila-santita.jpeg
Entretenimiento
“Santita” la nueva serie que protagonizará Gael García Bernal y Paulina Dávila
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rihanna-1200x675.jpg
Entretenimiento
Mujer que tiroteó la mansión de Rihanna se declaró no culpable
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años
Entretenimiento
El emotivo festejo de Bárbara de Regil a su hija en París por sus 22 años
El profundo significado de por qué este año celebraron solas en Francia.
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”
Entretenimiento
Rosalía cancela su concierto en Milán tras enfermar en pleno escenario: “Estoy vomitando y con dolor”
La cantante española intentó continuar el show, pero una fuerte intoxicación alimentaria la obligó a detener la presentación ante sus fans antes de cumplir una hora cantando
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco
ester-exposito-bernabeu.jpeg
Entretenimiento
El gesto de Ester Expósito que fortalece los rumores de romance con Kylian Mbappé
La actriz asistió al estadio Santiago Bernabéu para apoyar al futbolista durante el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid
Marzo 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
El episodio tenso del pasado que podría explicar la reacción de JLo al escuchar “Ben” en su show
El gesto de JLo durante su show en Las Vegas revive un momento incómodo con Ben Affleck frente a las cámaras en una de sus últimas apariciones en público
Marzo 25, 2026
 · 
Tania Franco