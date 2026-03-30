Belinda regresa a México y protagoniza emotivo momento en un camión

Belinda presentó la nueva canción oficial de Sabritas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un ritmo pegajoso, el tema busca convertirse en un himno previo al Mundial, apelando al público joven. La campaña incluye un videoclip con referencias a la cultura futbolistica y elementos visuales que evocan la identidad mexicana.

La presentación se llevó a cabo el viernes 27 de marzo en Sala Despecho en Polanco, donde Belinda, quien estuvo solo 25 horas en México.

Después, Belinda se viralizó tras simular un “asalto” en un camión como parte de la grabación del video. “Ya se la saben, cartera y celulares, por lo menos dame la que tengas”, dijo la famosa durante su estadía en México, en donde grabó un video musical junto a Los Ángeles Azules, para una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

En el video y fotos, Belinda aparece dentro de un camión con iluminación neón, donde interpreta el papel de una delincuente.

La escena formó parte de una grabación vinculada a su nuevo proyecto musical. Además, asistió al partido entre México y Portugal, lo que coincidió con su regreso temporal tras haber estado en España trabajando en la producción de la serie Carlota.