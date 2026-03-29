Andrea Bocelli dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

El reconocido cantante y compositor italiano Andrea Bocelli, llegará a la capital para ofrecer un concierto gratuito, como parte de su gira de su álbum “Romanza”, por lo que se presentará en distintas ciudades alredor del mundo, entre ellas la capital mexicana.

Este concierto llegará semanas después del concierto gratuito que ofreció Shakira en el Zócalo, donde rompió récord de asistencia.

El show tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en la CDMX. El espectáculo está programado para iniciar a las 7:00 de la noche, sin embargo, se recomienda llegar antes, ya que al ser un evento gratuito, se espera una alta afluencia de personas.

Bocelli ha vendido más de 90 millones de álbumes hasta la fecha. Su repertorio para el gran evento incluye canciones como “Con te partirò”, el tema que impulsó su fama internacional y cuya versión en dueto “Time to Say Goodbye”, se convirtió en un fenómeno global. También se espera que interprete clásicos como “Vivo por lei”, “The prayer”, “Quizás, quizás, quizás”, “Bésame mucho”, o “Nessun dorma”.