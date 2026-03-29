Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Andrea Legarreta y su pareja Luis Carlos Origel roban miradas en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Celebridades como Manu de la Parra, Alondra de la Parra, Bárbara Islas y José Ron también se dieron cita en el partido amistoso que se vivió entre emoción, música y orgullo mexicano

Marzo 28, 2026
Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta

@hilde_lg

El partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte no solo reunió a la afición futbolera, sino también a diversas personalidades del entretenimiento y la cultura que no quisieron perderse esta noche especial. Entre los asistentes destacaron Manu de la Parra, acompañado de su hermana, la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra, así como figuras como Bárbara Islas, Eduardo Santamarina y José Ron, quienes se sumaron al ambiente vibrante del estadio.

México vs. Portugal en el Estadio Banorte - Mane y Alondra de la Parra

@hilde_lg

Andrea y Luis

Sin embargo, quienes realmente acapararon todas las miradas fueron Andrea Legarreta y su pareja, Luis Carlos Origel, quienes se dejaron ver juntos disfrutando del partido, confirmando así el gran momento personal que atraviesa la conductora. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, generando reacciones tanto en el recinto como en redes sociales.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta

@hilde_lg

Su historia de amor comenzó desde la amistad y, con el tiempo, evolucionó de forma natural hacia una relación sentimental. Tras su separación de Erik Rubín, la conductora apostó por una nueva etapa personal, su relación ha crecido de manera sólida y discreta, consolidándose como una segunda oportunidad en el amor.

México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Fotos: @hilde_lg

La noche estuvo marcada por la emoción desde antes del silbatazo inicial, cuando miles de aficionados entonaron “Cielito Lindo”, creando uno de los momentos más memorables del encuentro y demostrando, una vez más, la fuerza del orgullo mexicano. El partido amistoso concluyó con un empate 0-0, pero más allá del marcador, el ambiente, la energía del público y la presencia de estas personalidades hicieron de la velada una experiencia inolvidable.

futbol Andrea Legarrera
Relacionadas
taylor-lautner.jpeg
Entretenimiento
Taylor Lautner se convertirá en papá por primera vez
Marzo 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift gana y sorprende al hablar de Travis Kelce en los iHeartRadio 2026
Entretenimiento
Taylor Swift gana y sorprende al hablar de su vida personal en el escenario
Marzo 26, 2026
 · 
Tania Franco
Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana
Entretenimiento
Miley Cyrus recibe el Innovator Award 2026 y dedica el reconocimiento a Hanna Montana
Marzo 26, 2026
 · 
Tania Franco
gael-garcia-paulina-davila-santita.jpeg
Entretenimiento
“Santita” la nueva serie que protagonizará Gael García Bernal y Paulina Dávila
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo
El cantante ya no oculta su amor por la actriz peruana y gritó su amor por ella a los cuatro vientos
Marzo 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las 5 lecciones que nos dejó el final de Como agua para chocolate
Entretenimiento
Las 5 lecciones que nos dejó el final de “Como agua para chocolate”
La serie cerró su segunda temporada con un desenlace marcado por el amor, la libertad y la ruptura de tradiciones que condenaron a varias mujeres a la infelicidad.
Marzo 22, 2026
 · 
Tania Franco
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez