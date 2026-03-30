El paraíso del buceo en Australia que pocos conocen

Ubicada frente a la costa de Queensland, en el noreste de Australia, Magnetic Island es uno de esos destinos que aún se sienten como un descubrimiento. A solo 20 minutos en ferry desde Townsville, esta isla combina naturaleza intacta con una de las experiencias de buceo más fascinantes del mundo.

Forma parte del ecosistema de la Gran Barrera de Coral, lo que la convierte en un punto clave para explorar uno de los entornos marinos más importantes del planeta. Sus arrecifes albergan una gran diversidad de especies, desde peces tropicales hasta tortugas marinas, en un escenario donde la vida submarina se despliega con intensidad.

Para los fanáticos del buceo

Uno de sus mayores atractivos es la claridad del agua, que permite una excelente visibilidad para el buceo y el snorkel. Esto facilita observar de cerca los corales, las formaciones rocosas y la riqueza del ecosistema, haciendo que cada inmersión sea una experiencia inmersiva y accesible.

Para principiantes, el snorkel en bahías como Geoffrey Bay ofrece un primer acercamiento a la vida marina. Para buzos certificados, existen inmersiones guiadas en zonas más profundas con mayor diversidad de especies.