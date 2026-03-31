Taylor Swift estrena videoclip y rinde homenaje a “Elizabeth Taylor”

Por sorpresa, Taylor Swift añadió un tercer videoclip que forma parte de la nueva era de su álbum más reciente “The Life of a Showgirl”.

Se trata de el video de su tema “Elizabeth Taylor”, el cual es uno de los más destacados de su 12° álbum de estudio.

El videoclip es un recopilatorio de imágenes a color y blanco y negro de la actriz Elizabeth Taylor, en la que se inspira la canción de Taylor. La estrella de Hollywood aparece en fiestas glamurosas y ante la prensa, pero también en su tiempo libre.

Ahora, el estreno se suma a los visuales de “The Fate of Ophelia” y “Opalite”. A diferencia de estos lanzamientos, el video de Elizabeth Taylor está construido a partir de imágenes de archivo de la icónica actriz mostrando sus distintas facetas.

El video incluye momentos de su vida pública como las alfombras rojas, eventos, apariciones públicas, pero también instantes personales. También incorpora escenas de varias de sus películas más importantes como “Gigante”, “Cleopatra” y “La gata sobre el tejado de zinc”. Además, incluye momentos fuera de la pantalla.