Celine Dion cumple 58 años y la Torre Eiffel se ilumina, anunciando su residencia

Celine Dion celebró su cumpleaños número 58 anunciando a París su esperada residencia de conciertos en la capital francesa para 2026, desatando entusiasmo entre sus fans alrededor del mundo. Inicia el 12 de septiembre y finaliza el 14 de octubre.

Su vínculo con París no es reciente. Su historia con la ciudad se remonta a los inicios de su carrera internacional en los años 80, cuando decidió lanzar música en francés y conquistar el mercado europeo.

Francia fue uno de los primeros países en abrazar su talento, consolidándola como una estrella mucho antes de su explosión global en inglés. Desde entonces, París se convirtió en una segunda casa para la cantante, no solo a nivel profesional, sino también emocional.

Un cumpleaños que iluminó la ciudad

Este 30 de marzo de 2026, su cumpleaños adquirió un significado aún más especial. Como parte de la celebración, la Torre Eiffel se iluminó en su honor, proyectando su nombre como reconocimiento a su legado artístico y su estrecha conexión con Francia.

Este regreso a los escenarios representa un nuevo capítulo en su carrera, especialmente tras los retos de salud que la han mantenido alejada de los reflectores en los últimos años.