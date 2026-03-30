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Papá de Meghan Markle estrena romance con mujer 35 años menor que él

Thomas Markle sorprendió al revelar su nueva relación con una enfermera a quien conoció durante su hospitalización en Filipinas

Marzo 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Thomas Markle enfrentó una grave crisis de salud en diciembre del año pasado, tuvo que someterse a una operación de emergencia en la que los médicos decidieron amputarle la pierna por debajo de la rodilla, sin embargo, logró salir adelante tras recuperarse en la Unidad de Ciudados Intensivos de un hospital de Cebú, Filipinas.

A pesar de la situación que sufrió, Thomas mantiene una actitud positiva y es que ha vuelto a encontrar el amor a sus 81 años, con una enfermera de nombre Rio Canedo, quien es 35 años menor que él.

Thomas conoció a la filipina de 46 años cuando fue hospitalizado, cabe mencionar que ella es mamá de un adolescente de 16 años. Su romance inició durante su estancia en el hospital, donde Canedo formaba parte del equipo médico que lo atendía. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambos creció hasta convertirse en amor.

Thomas Markle compartió con el Daily Mail que este nuevo capítulo en su vida le ha ayudado a recuperar la tranquilidad tras la crisis de salud que sufrió, “nunca imaginé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad. Me sentí descuidado y triste durante tantos años, pero ahora estoy disfrutando de la vida otra vez. Después de tantos momentos difíciles, me siento verdaderamente bendecido por haber encontrado a alguien muy especial que me cuida tan bien”,manifestó.

Además, añadió que su vida cambió de manera positiva, “después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería ir al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable. Filipinas tiene un estilo de vida más tranquilo. Nunca imaginé conocer a Rio y que mi vida cambiara de una manera tan maravillosa”.

Por otro lado, Thomas no descartó la posibilidad de casarse con esta mujer, “me casaría con Rio si eso le beneficiara a ella, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Por ahora, simplemente estamos disfrutando la vida. Agradezco cada mañana despertarme y sentirme seguro y cuidado. Rio me ha hecho muy feliz”.

Meghan Markle
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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